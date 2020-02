Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii firmei din Craiova de la care a inchiriat masina italianul bolnav de coronavirus, aflați momentan in carantina intr-un spatiu special, nu sunt infectați cu noul coronavirus. Nici mediul din Rimini, care a intrat in contact direct cu italianul, nu a iești pozitiv la testele coronavirus, anunța…

- Rezultatele analizelor medicale efectuate la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș in cazul angajatilor firmei din Craiova de la care a inchiriat masina italianul infectat cu COVID-19 sunt negative...

- Rezultatele analizelor medicale efectuate la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș in cazul angajatilor firmei din Craiova de la care a inchiriat masina italianul infectat cu COVID-19 sunt negative pentru coronavirus, au anuntat, sambata, reprezentanții Prefecturii Dolj.Citește…

- Un barbat din județul Gorj este primul caz de infectare cu coronavirus din Romania. Persoana respectiva a intrat in contact cu cetațeanul italian depistat cu coronavirus dupa ce s-a aflat in vizita in Romania, mai multe zile, saptamana trecuta. Ministrul Sanatații, Victor Costache, și secretarul de…

- Reprezentantii DSP Dolj au declarat ca 2 angajati ai firmei din Craiova care au intrat in contact direct cu italianul infectat cu coronavirus au fost dusi intr-un spatiu special amendajat din oras, in carantina. Tot acolo va ajunge, miercuri, si un medic din Rimini, zona de unde provine si italianul…

- Un banal tratament cu clorochina, un medicament folosit frecvent împotriva malariei, a aratat semne de eficiența în lupta împotriva noului coronavirus, a declarat marți, pentru AFP, Didier Raoult, directorul Institut Méditerranée Infection din Marsilia, care a invocat…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Rezultatele analizelor pacientului bacauan suspectat ca s-ar fi infectat cu coronavirus in China NU confirma suspiciunile, au anunțat medicii de la spitalul Județean Bacau. Conform rezultatelor sosite de la Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” din București, pacientul de 24…