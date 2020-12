Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne, a anunța, joi, in cadrul unei conferințe de presa ca in ultimii cinci ani peste 30.000 de angajați au plecat din sistem, iar deficitul de personal a ajuns la 21% in randul ofițerilor. „In ultimii cinci ani, la nivelul MAI au plecat din sistem peste 30.000…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca in ultimii cinci ani peste 30.000 de persoane au plecat din Minister, 7.000 doar in anul 2019. In aceste conditii, deficitul de personal a ajuns la 21% la ofiteri si 12% la agenti, fiind dispuse mai multe masuri pentru acoperirea deficitului,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat demararea procedurilor de concurs pentru 2.073 de posturi de ofițeri, pentru a acoperi deficitul uriaș de personal din cadrul MAI. “In ultimii 5 ani au plecat din sistem peste 30.000 de persoane. La nivelul anului trecut s-au inregistrat peste 7.000…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de eliberare din functie a doi judecatori. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a eliberat din functie pe Marius Dan Foitos - judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe Gheorghita Florincas - judecator la Judecatoria…

- Prin decizia Curții Constituționale din februarie 2016 in materia supravegherii tehnice, Serviciul Roman de Informații a fost obligat sa se limiteze strict la activitatea pentru care are competența potrivit legii, respectiv securitatea naționala. Practic, dupa decizia CCR in urma careia SRI nu mai poate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut anunțul in cadrul unei postari pe pagina sa de Facebook. Acesta precizeaza ca MAI a supus deja dezbaterii proiectul de Ordonanța de Urgența și urmeaza ca dupa urmatoarea ședința de Guvern și publicarea in Monitorul Oficial sa fie inființata oficial.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca 23 de persoane care au semnat sapte procese verbale privind alegerile din Sectorul 1 vor fi audiate pentru stabilirea corectitudinii completarii lor. "Primul eveniment a fost inregistrat la MAI in baza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a semnat, marti, ordinul de infiintare, in cadrul Politiei Romane, a Directiei pentru siguranta scolara, potrivit Agerpres.Siguranta in scoli este o prioritate a Guvernului inca de la inceputul mandatului si astazi am concretizat o printr o decizie normativa…