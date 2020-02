Vești bune. Pensii mai mari cu 20 la suta pentru cei ce se pensionează în 2020! Dupa o viața de munca in domeniile de activitate alese de ei sau in care au ajuns sa munceasca de nevoie, pentru cei care și-au depus actele la dosar și se vor pensiona anul acesta, legea vine cu vești bune. Anul acesta, pensiile se calculeaza in funcție de un indice de corecție de 1.41 fața de 1, 20 cat a fost in anul 2019. „ Aceasta valoare a rezultat dintr-o formula de calcul stipulata de legea pensiilor, dar este puternic influențata de salariul brut de pe 2018 și ne amintim ca la 2018 s-au introdus contribuțiile in salariu angajatului”, a explicat Maria Andronache, director Casa Județeana… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, la Realiatea Plus ca doar 80% dintre carțile de munca au fost scanate și unele sunt greșite.SURSE - Atenție mare la PSD! S-a intrat intr-o noua logica: cresc mult șansele de anticipate „Problema scanarii cartilor de munca este un exemplu…

- „Norocosii care se pensioneaza anul acesta castiga, doar din jocul unei formule de calcul, 21 la suta in plus la pensie. Ii sfatuim pe cei care si-au depus dosarul in decembrie sa si-l retraga sau sa solicite anularea deciziei si sa-l redepuna anul acesta pentru ca e pacat sa piarda", a spus Maria Andronache,…

- In perioada 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, indemnizația de insoțitor pentru pensionarii de boala incadrați in gradul I de invaliditate este de 1.012 lei. Conform datelor Casei Județene de Pensii Vaslui, cuantumul indemnizației pentru insoțitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrați in gradul…

- Vești bune pentru pensionarii din Romania! Urmeaza sa primeasca o a doua pensie. Proiectul de lege ce reglementeaza cadrul legal pentru infiintarea schemelor de pensii ocupationale si ale fondurilor de pensii ocupationale a fost adoptat, in unanimitate, de catre Camera Deputatilor, in calitate…

- VEZI cu cat iți VA CREȘTE PENSIA in funcție de ANUL in care te-ai pensionat! BANI MAI MULȚI pentru pensionarii din ROMANIA! Vești bune pentru pensionarii din Romania! Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2020. Iata toate detaliile pe care trebuie sa le știe orice pensionar din Romania, pentru a ști…

- Casa Judeteana de Pensii Maramures informeaza persoanele interesate ca incepand cu data de 20 ianuarie2020, se primesc cereri pentru acordarea biletelor de tratament. Potrivit institutiei, cererile trebuie sa fie insotite de urmaroarele documente: copie BI/CI, talon pensie, certificat de incadrare in…

- BANI… Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca pensiile in luna decembrie vor veni la termen. Alexandru a raspuns, astfel, unei intrebari privind plata anticipata a pensiilor, de sarbatori, asa cum s-a intamplat in anii anteriori. Intrebata daca pensiile vor ajunge mai devreme in decembrie…

- Zilele acestea, mai mulți pensionari ne-au sesizat telefonic, la redacție, ingrijorarea lor legata de intarzieri la plata drepturilor. Ne-am adresat pentru lamuriri oficiale la Casa Județeana de Pensii Neamț, care astazi, 13 noiembrie, da asigurari ca nu sunt nici un fel de probleme. ”Plata pensiilor…