Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece mine de carbune din Polonia vor fi inchise pentru trei saptamani, in urma identificarii mai multor cazuri de contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, informeaza luni dpa si Reuters.Minerii vor primi salariul intreg pentru aceasta perioada, a asigurat ministrul de finante Jacek…

- Masca de protecție și distanțarea sociala vor deveni "noua normalitate". Avertismentul vine din partea medicului Virgil Musta, de la Spitalul Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara. Medicul care a vindecat cei mai mulți romani de coronavirus susține ca viața noastra va fi schimbata definitiv…

- Ieșirea din starea de urgența nu trebuie sa echivaleze cu renunțarea la propriile masurile de precauție, avertizeaza Virgil Musta, medicul timișorean care a vindecat cei mai mulți pacienți de COVID-19 din țara noastra. Protejarea persoanelor cu risc și respectarea regulilor de precauție individuala…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a declarat marti, in cadrul unui discurs sustinut in parlament, ca tara sa va trebui sa aiba grija foarte mare odata cu relaxarea masurilor de izolare pentru a reduce riscul unui al doilea val de infectari cu noul coronavirus, relateaza Reuters."Riscul…

- Guvernatorul statului american New York, actualul epicentru al epidemiei de COVID-19 in SUA, a anuntat luni prelungirea pana la 29 aprilie a masurilor de izolare ce impun intre altele inchiderea scolilor si suspendarea tuturor activitatilor "neesentiale", informeaza AFP. El a evocat totodata o scadere…

- Guvernatorul statului american New York, actualul epicentru al epidemiei de COVID-19 in SUA, a anuntat luni prelungirea pana la 29 aprilie a masurilor de izolare, scrie Agerpres. Masuri ce impun, intre altele, inchiderea scolilor si suspendarea tuturor activitatilor "neesentiale". Guvernatorul a evocat…

- Guvernul german a intocmit o lista de masuri pe care sa le puna in aplicare atunci cand tara va intra in faza iesiri din izolare, pe care intentioneaza sa o implementeze incepand de la 19 aprilie, se arata intr-un document, pe care Reuters scrie ca l-a putut consulta.

- Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a declarat joi stare de urgenta pentru a combate epidemia de coronavirus, ceea ce-i permite sa utilizeze noi prerogative in timp ce numarul de cazuri de infectare confirmate a crescut la 95 in oras, relateaza Reuters."Ultimele 24 de ore au fost foarte,…