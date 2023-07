Vești bune din Grecia: incendiile de vegetaţie s-au mai domolit Incendiile de vegetatie din Grecia s-au mai domolit vineri dupa ce au facut ravagii timp de aproape doua saptamani, iar serviciile de urgenta au depus in continuare eforturi pentru a preveni aparitia unor noi focare in regiunea centrala a tarii, unde, cu o zi in urma, oamenii au fugit din calea unor explozii masive produse la un depozit de munitie, informeaza Reuters. Flacarile, intetite de temperaturile ridicate si de vanturile puternice, au ucis cinci persoane, au distrus locuinte, ferme si fabrici si au parjolit suprafete intinse de padure incepand din 17 iulie, potrivit Agerpres. CITESTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

