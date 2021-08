Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune din Grecia. Dupa aproape 2 saptamani de lupta constanta cu flacarile, incendiile au fost aduse sub control. In Grecia nu mai exista niciun front activ, ci doar cateva focare razlețe, a transmis purtatorul de cuvant al pompierilor eleni pentru France Presse.

- Peste 100 de pompieri romani au fost trimiși in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Ministerul Afacerilor de Interne a publicat, duminica, noi poze cu pompierii care deja au participat la prima misiune. „Au plecat sa ajute, au plecat sa salveze. Pozele sunt de astazi, intr-o clipa de ragaz!”,…

- Pompierii greci, ajutati de intaririle aeriene si terestre trimise de mai multe tari europene, luptau duminica pentru a 12-a zi consecutiv impotriva focurilor violente care ard in insula Evia, dar care sunt in remisie in nordul Atenei, relateaza AFP. Sute de persoane au fost evacuate din Evia (la 200…

- Sute de persoane au fost evacuate din Evia (la 200 de km est de Atena), a doua insula ca marime a Greciei, unde mii de hectare de pini au fost distruse de flacari si care continuau duminica sa arda.Un numar de 263 de pompieri greci, ajutati de 66 de vehicule si de 200 de colegi veniti din Ucraina si…

- Vara noastra este de coșmar - așa descrie premierul grec cele 11 zile de cand țara lui lupta cu incendii de vegetație și o canicula cum n-a mai vazut Grecia in ultimele decenii. Doi oameni au murit, cel puțin 20 sunt raniți, printre pompieri, voluntari și civili, in timp ce incendiile sunt inca departe…

- Eforturile de stingere a incendiilor sunt impresionante in Grecia, unde a fost trimisa si o echipa de interventie din Romania. Mii de oameni au fost evacuati, iar zeci de focare ameninta capitala Atena. Meteorologii nu au vesti bune, si astazi sunt prognozate temperaturi de 45 – 46 de grade Celsius.…

- Incendiile din Grecia se extind cu repeziciune dar ce e mai rau abia acum urmeaza, a avertizat premierul elen. Astazi sunt prognozate rafale puternice de vant, iar țara este ca un butoi de pulbere, spune șeful guvernului de la Atena. Cele mai puternice și periculoase focare sunt cele din Attica - din…

- Pompierii continua sa se lupte impotriva incendiilor majore cu care se confrunta Grecia, inclusiv cu unul care ar putea pune in pericol situl arheologic al primelor jocuri olimpice antice, relateaza Euronews . Forțe impresionante de intervenție au fost dislocate langa satul Olimpia Antica pentru a proteja…