Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda accelerarii generale a cresterii raportate de Departamentul de Comert joi, inflatia a incetinit considerabil in ultimul trimestru, unul dintre indicatorii cheie urmariti de Rezerva Federala pentru indeplinirea tintei de 2% inregistrand cea mai lenta crestere din ultimii doi ani. Economistii,…

- Dar economia nu scaptat inca de probleme, sondajul de marti publicat de Conference Board oferind semnale mixte. Consumatorii continua sa se teama de o recesiune in urmatorul an, in urma cresterilor puternice ale ratelor dobanzilor de catre Rezerva Federala. In timp ce mai multi consumatori planuiesc…

- Productia industriala din SUA a scazut si mai mult in iunie, atingand niveluri vazute ultima data cand economia a fost afectata de valul initial al pandemiei de Covid-19, potrivit unui sondaj publicat luni, care arata si o reducere a presiunilor asupra preturilor la poarta fabricii. Fabricile recurg…

- Fabricile recurg la concedierea lucratorilor pentru a gestiona numarul de angajati, despre care presedintele Comitetului pentru sondajul ISM Manufacturing Business, Timothy Fiore, a spus ca a fost ”intr-o masura mai mare decat in lunile anterioare”, remarcand, de asemenea, ca opiniile despre momentul…

- Produsul intern brut (PIB) al zonei euro a scazut cu 0,1% in primul trimestru din 2023 fata de trimestrul IV din 2022 si a fost cu 1,0% mai mare decat in anul precedent, a precizat Eurostat intr-un comunicat. Estimarile provizorii de crestere, publicate la 16 mai, indicau 0,1% si respectiv 1,3% . Revizuirea…

- Sute de membri din sindicate s-au adunat in centrul orașului Los Angeles vineri (26 mai), intr-o demonstrație pentru sprijinul scriitorilor greviști de la Hollywood, potrivit Reuters. Cateva sute de membri ai sindicatelor din industria turismului și ospitalitații, profesori, lucratori in logistica și…

- Economia germana s-a contractat usor in primul trimestru al anului 2023 comparativ cu precedentele trei luni, intrand astfel in recesiune, potrivit datelor biroului de statistica publicate joi, relateaza Reuters.Produsul intern brut a scazut cu 0,3% pentru acest trimestru, atunci cand a fost…

- Departamentul pentru protectie si inovare financiara din California (DFPI) a anuntat luni ca a inchis First Republic Bank si a ajuns la un acord pentru vanzarea activelor sale catre JPMorgan Chase & Co. si National Association, aceasta fiind a treia mare banca americana care a dat faliment in doua luni.…