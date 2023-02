Stiri pe aceeasi tema

- Romania a sustinut, sustine si va continua sa sustina stabilitatea Republicii Moldova in mod concret si solidar, pe toate dimensiunile, a afirmat marți, 14 februarie, de la sediul Organizației Națiunilor Unite, ministrul de Externe de la București, Bogdan Aurescu. Șeful diplomației romane s-a aflat…

- Aflat la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre problema migrației in Europa. Șeful statului roman susține ca migratia este o provocare care reclama un raspuns european comun, iar ca stat de la frontiera externa a Uniunii Europene,…

- In contextul in care Romgaz a semnat, recent, un contract cu Socar pentru 1 miliard de mc de gaze cu livrare pana la 1 aprilie 2024, Ion Sterian, directorul Transgaz, explica faptul ca Romania are suficiente gaze, iar rolul nostru in acest acord este de țara de tranzit, care sa ofere securitate energetica…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a explicat, vineri, ca toate societatile care se incadreaza in OUG 186 vor fi verificate „la sange”, iar daca vor refuza sa plateasca, vor fi executate silit. Primele verificari, anunta Lucian Heius, vineri seara, la Antena 3, vor viza cifra de afaceri.„ANAF va verifica la…

Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a explicat vineri la Antena 3 ca firmele vor fi verificate „la sange" cu privire la obligativitatea plații contribuției de solidaritate și ca austriecii de la OMV Petrom vor fi executați silit daca nu platesc in Romania sumele pe care le datoreaza.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca este foarte posibil ca Guvernul sa declare epidemie de gripa in Romania, avand in vedere numarul extrem de mare de cazuri confirmate in ultima perioada. Intrebat daca Guvernul ar putea declara in Romania epidemie de gripa, ministrul Sanatații a raspuns:…

Seful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, ca este foarte putin probabil ca Romania sa intre intr-un black-out, precizand ca mai degraba vom avea probleme din cauza viscolului.

- Vești de ultima ora pentru angajații din Romania. Au loc tensiuni in coaliție referitoare la acordarea voucherelor de vacanța. Mai exact, PNL vrea tichete de vacanța platite de stat pentru angajații din mediul privat, iar un proiect in acest sens a ajuns deja pe masa premierului. Acest lucru vine dupa…