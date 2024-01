Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor, numarul cazurilor de viroze respiratorii și gripa raportate in prezent este cu aproximativ 25% mai mic fața de aceeași perioada a anului trecut. Așadar, reprezentantii Ministerului Sanatatii atrag atentia asupra faptului ca in tara noastra nu exista o epidemie de gripa in acest moment.

