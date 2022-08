Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a apreciat, miercuri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8818 lei, in scadere cu 0,33 bani (-0,07%) fata de cotatia precedenta, de 4,8851 lei, potrivit Agerpres. Intarirea leului fața de euro s-a produs constant in ultimele șase zile.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat joi la 8,02% pe an, de la 8,06% pe an, miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Miercuri, indicele a scazut de la 8,14% la 8,06%, inregistrand…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut miercuri de la 8,14% la 8.06%. Indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 8,27% la 8,21%. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti ca perioada dobanzilor mici…

- Rata creditelor neperformante a continuat anul trecut evolutia descendenta din anii anteriori, atingand valoarea de 3,34% in decembrie, fata de 3,71% in decembrie 2020, conform Raportului anual pe 2021 al Consiliului Fiscal. Gradul de acoperire cu provizioane a ajuns la finalul anului 2021 la 66,1%,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 6,93 pe an, de la 6,87 pe an luni, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 28 iulie 2010, respectiv 7,07 , conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Activele financiare ale sectorului administratiilor publice, exprimate ca pondere in Produsul Intern Brut, au scazut cu 0,5 puncte procentuale in trimestrul I din 2022, ajungand la 23,3%, in special pe seama diminuarii detinerilor de actiuni si alte participatii ale statului, conform datelor publicate…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 1,348 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rata creditelor neperformante era, la finele primului trimestru din 2022, de 3,31%, fata de 3,35% la sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei. In martie 2022, in Romania erau 34 de institutii de credit, din care opt sucursale ale unor banci straine. Activele…