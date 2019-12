Stiri pe aceeasi tema

- Marius Sumudica, antrenorul echipei Gaziantep , a fost internat in spital, in Romania. A facut bronhopneumonie si va ramane sub atenta supraveghere a medicilor cateva zile. „Am facut bronhopneumonie. Am fost la spital si-n ziua meciului, in Turcia. Am facut perfuzie, am batut, seara am venit acasa,…

- In noaptea de 24 spre 25 decembrie, copiii din toata lumea il așteapta cu nerabdare pe Moș Craciun. Și, tot in fiecare an, inainte de a se așeza cuminți in paturi, copiii merg cu colindul. Ce nu știu mulți insa, este ca, in aceasta seara, superstițiile spun ca nu trebuie sa primeasca bani!

- Circ in partidul lui Dacian Cioloș, in Ajun de Craciun. Președintele PLUS Timiș, Catalin Șipoș, a demisionat din funcție dupa ce un fost membru PNL Timiș s-a inscris in partid și a incercat sa intre in cursa interna pentru a candida la Primaria Timișoara. Marian Vasile a incercat sa se inscrie in…

- Sunt mai multe obiceiuri legate de nasterea Domnului, dar de remarcat este faptul ca, desi este prima sarbatoare din anul bisericesc, care incepe de la 1 septembrie, aceasta nu este si cea mai veche. In trecut, mergand chiar la unele traditii iudaice, se obisnuia celebrarea mortii sau a invierii sfintilor,…

- Marian Vasile , consilier local PNL, a transmis un mesaj de Craciun cetațenilor Craiovei . Dragi craioveni, Sfanta Sarbatoare a Craciunului se apropie si odata cu ea una dintre cele mai frumoase perioade ale anului. Craciunul nu este doar pentru a darui, ci ne indeamna sa construim relatii umane si…

- Dupa eșecul de la alegerile prezidențiale, USR Timiș a revenit la pregatirile pentru alegerile locale de anul viitor. Astfel, daca pentru Primaria Timișoara, in urma unei campanii interne, a fost desemnat sa candideze din partea USR Timiș Dominic Samuel Fritz, astazi, reprezentanții partidului au anunțat…

- A inceput postul Craciunului, dar asta nu inseamna ca a disparut pofta de dulce. Calugarii de la manastirea Sihastria Putnei, din judetul Suceava, au publicat reteta unei delicioase prajituri de post, care se prepara repede. Asadar, pentru prepararea celor doua blaturi, aveti nevoie de urmatoarele ingrediente:…

