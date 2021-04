Vestea momentului pentru Răzvan Lucescu! Românul negociază preluarea unei echipe din Serie A Aflat in vacanța in ultimele luni, Razvan Lucescu nu a dus lipsa de oferte, iar numele sau a fost vehiculat pe banca mai multor echipe. Acum, tehnicianul roman se pare ca se afla in negocieri avansate cu o formație din Serie A, iar urmatoarele ore sunt decisive in ceea ce privește stabilirea ințelegerii.In cazul in care nu va ajunge la un acord cu italienii, Lucescu junior este așteptat la o alta formație importanta din Europa, acolo unde este vazut drept principalul favorit pentru ocuparea funcției de antrenor principal.Intra pe realitateasportiva.net și afla la ce echipa din Europa poate ajunge… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liber de contract din februarie, dupa desparțirea de Al Hilal, Razvan Lucescu (52 de ani) ar putea prelua un club din Serie A, sau pe AEK Atena. Razvan Lucescu continua sa se afle pe lista grecilor de la AEK Atena. Clubul din Capitala este condus in prezent de Manolo Jimenez, dar este puțin probabil…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care OEP Capital Advisors L.P. din Statele Unite ale Americii intentioneaza sa preia compania Cicor Technologies Ltd., Elvetia, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, joi, AGERPRES. OEP Capital Advisors L.P. este o…

- Ioan Becali (68 de ani), cel care a jucat un rol esențial in transferul lui Dennis Man la Parma, a vorbit despre viitorul fotbalistului, imedit dupa primul gol reușit de acesta in Serie A, in egalul cu Benevento (2-2). Giovanni Becali a intermediat transferurile lui Dennis Man și Valentin Mihaila…

- Fondatorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinului impotriva Covid-19 produs in colaborare cu Pfizer, este de parere ca virusul va fi pus sub control in majoritatea țarilor europene pina la sfirșitul verii lui 2021. „In multe tari europene si SUA, probabil ca nu vom mai avea nevoie de blocaje…

- Agenția Europeana a Medicamentului a autorizat recent utilizarea in UE a vaccinului anti-COVID creat de Johnson & Johnson. Astfel, agenția explica tot ce trebuie sa știe oamenii despre serul companiei americane. Un nou vaccin impotriva COVID-19 Agenția Europeana a Medicamentului informeaza ca vaccinul…

- Integralist din nou la Cagliari, Razvan Marin s-a bucurat de o victorie dupa aproape trei luni (2-0 la Crotone) și a primit nota 6 in Gazzetta dello Sport. Șocul schimbarii antrenorului a dat roade la Cagliari. Venirea lui Leonardo Semplici in locul lui Di Francesco a adus primul succes in Serie A dupa…

- Razvan Lucescu (52 de ani) este favorit sa devina urmatorul antrenor al lui Fenerbahce. Erol Bulut (46 de ani) urmeaza sa fie demis de pe banca lui Fenerbahce, indiferent de rezultatul meciului cu Trabzonspor, din aceasta seara. Conducerea este nemulțumita de rezultatele slabe din perioada recenta,…

- Vești importante. Guvernul a amanat noua lege a pensiilor pentru 1 septembrie 2023, ceea ce ii afecteaza pe toți cei care doreau sa iși cumpere vechime in munca. Singura modalitate ramasa la indemana romanilor este OUG 163/2020, care are o durata fixa. Veste pentru romanii care vor sa-și cumpere vechime…