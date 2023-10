Stiri pe aceeasi tema

- A fost facuta vestea momentului in Romania despre alocații. Se dau bani mai mulți. Alocatia are caracter universal si este acordata copiilor in varsta de pana la 18 ani, dar si tinerilor care au implinit varsta de 18 ani, insa urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional. Cresc alocațiile…

- Astazi, in cadrul festivitații de deschidere a noului an școlar, președintele Romaniei, alaturi de ministrul Educației, Ligia Deca, s-a aflat la Școala Gimnaziala nr. 162 din Sectorul 1, acolo unde a adresat cele mai bune ganduri elevilor și profesorilor. Mai mult, Klaus Iohannis le-a dat asigurari…

- Claudia Snik a devenit oficial mamica. Artista dat naștere unui baiețel. Nu a durat mult, iar cel mic a facut cunoștiința cu comunitatea brunetei de pe Instagram. Vedeta a postat mai multe poze cu cel mic. Ce nume special a ales vedeta pentru el? Claudia Shik este mamica Familia Claudiei Shik s-a marit…

- Vestea momentului pentru elevii, profesorii și parinții din Capitala. Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit despre o posibil modificare a orarului școlarilor, in așa fel incat aceștia sa inceapa la ore diferite cursurile. Iata de ce ar putea fi luata o astfel de masura și ce se are in vedere. Ministrul…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a explicat ca pentru elevii din București ar putea fi introdus orarul decalat, in așa fel incat elevii sa inceapa la ore diferite cursurile. Masura vine ca urmare a faptului ca la ora inceperii cursurilor traficul din București este efectiv sufocant.”Cu siguranța,…

- Incepand de luni, 1 septembrie 2023, incepe anul școlar, conform anunțului dat de ministru de resort. In același timp a fost publicata și structura anului scolar 2023-2024, precum și data oficiala cand incep elevii scoala. Citiți mai departe și aflați tot ce trebuie sa stie parintii. Ligia Deca anunța…

- In decembrie 2022, in cadrul consiliului JAI, Austria devenea statul care punea bețe in roate adearirii Romaniei la spațiul Schengen. Scandalul, generat ulterior, avea sa duca pana la sabotarea unor companii cu capital austriac și declarații politice dure. Dar, astazi, asistam la vestea momentului in…

- Ministerul Educației, veste excelenta pentru elevii de la noi din țara. Modificarea a fost facuta inainte de inceperea anului școlar. Ce schimbari s-au facut, potrivit prevederilor din Legea Educatiei Nationale anunțata de ministrul Ligia Deca. Veste importanta pentru elevii din Romania Noul an școlar…