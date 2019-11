Vestea cea bună dată joi de Statistică. Scuze, am vrut să spun vestea cea rea.... Statistica romaneasca a publicat joi o estimare privind populația rezidenta a Romaniei pe urmatorii ​40 de ani. Pana prin 2060, mai exact. S-a mers pe cinci scenarii: optimist, pesimist, constant, mediu și intermediar. Reamintim ca potrivit Statisticii, populatia rezidenta reprezinta populatia de facto care exclude emigrantii, dar include imigrantii. De la 19,5 milioane de locuitori rezidenți in prezent, in scenariul constant vom ajunge la mai puțin de 11 milioane in 2016 (circa 16 milioane in 2030). In cel optimist, populația ar scadea doar cu vreo 3 milioane in urmatorii 40 de ani. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

