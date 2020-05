Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputati romani din principalele trei grupuri din Parlamentul European cred ca Uniunea Europeana si-a invatat lectia din modul in care a afectat-o pandemia de COVID-19, dar sustin ca banii alocati de Uniunea Europeana pentru descoperirea unui vaccin sau dotarea cu echipamente medicale trebuie…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a anunțat ca primul val al epidemiei de coronavirus și-a atins apogeul in 20 de țari din UE și Spațiul Economic European (EEA), insa a recomandat statelor sa acționeze cu precauție cand vine vorba de ridicarea

- Comisia a publicat astazi recomandari de bune practici privind masurile comunitare de sanatate publica și strategiile de depistare a COVID-19 . Aceste recomandari au fost elaborate impreuna cu Comitetul științific de c onstituit marți, 17 martie, in stransa cooperare cu Centrul European de Prevenire…

- Intrebat daca exista cazuri nedeclarate sau ascunse de coronavirus in Romania, Raed Arafat a raspuns ferm:”Exclus! O țara care ascunde infecțiile cu coronavirus și nu le anunța public va fi foarte condamnata pe plan internațional. Nu poți sa spui ca ascunzi cateva cazuri in Romania ca nu ai vrut sa…

- \"\"Nu am primit nicio notificare despre intentia de introducere a unor masuri de control la frontiere determinate de COVID-19, dar dorim sa initiem proactiv o discutie cu statele membre, intrucat situatia este una dinamica, ea ar putea evolua si dorim sa promovam o abordare coordonata privind orice…

- Romania a demarat toate actiunile necesare si masurile pentru pregatirea in caz de epidemie cu noul coronavirus si a activat sistemul national pentru situatii de urgenta, a informat, joi, Ministerul Sanatatii, printr-un comunicat de presa. Potrivit ministerului, Romania lucreaza in stransa cooperare…

- In ziua in care a fost confirmat primul roman cu coronavirus autoritatile anunta ca au au demarat toate actiunile necesare si masurile pentru pregatirea in caz de epidemie cu noul coronavirus si au activat sistemul national pentru situatii de urgenta. Ministerul Sanatatii anunta ca Romania lucreaza…

- Victor Costache a anunțat ca centrele de tratare pentru pacienti sunt pregatite in principalele orase - București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, in eventualitatea in care vor exista cazuri de infectare cu noul coronavirus.Ministrul a precizat ca protocoalele internationale vor fi respectate cu strictețe…