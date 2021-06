Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca Guvernul merge pe egalizarea treptata a varstei de pensionare pentru femei și barbați la 65 de ani. In prezent, femeile se pensioneaza la 61 de ani, iar barbații, la 65.

