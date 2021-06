Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 14 iunie 2021, ziua in care – sub comanda noului staff tehnic, condus de prahoveanul Nicolae Constantin (foto sus, in dreapta), ajutat de doi conjudețeni, Carmel „Bebe” Barbulescu (foto jos) și Catalin Grigore (foto mijloc; in dreapta), și de un teleormanean, Valentin Badoi (foto sus; in stanga)…

- George Marin Petrolul a inceput pregatirile. Conferința de presa organizata ieri la stadionul „Ilie Oana” a adus prea puțina lumina in ceea ce privește starea echipei pentru noul sezon al Ligii a II-a. Insa lucrurile se mișca, activitatea nu stagneaza, conducerea administrativa fiind cea mai ocupata…

- Stefanos Tsitsipas (22 de ani, locul 4 ATP) a fost la un pas de a caștiga Roland Garros 2021. Grecul a condus cu 2-0 la seturi in finala cu Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP), dar sarbul s-a impus, scor final 6-7(6-8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Cristian Geambașu, cronica de pe Philippe Chatrier: „Ogarul imperial…

- Zi plina de lucru pentru președintele executiv al Petrolului Ploiești, Costel Lazar, cel care… nu a mai apucat, din cauza multiplelor probele de rezolvat, nici sa-și schimbe camașa purtata ieri la prezentarea noului antrenor principal, Nicolae Constantin (nu cred ca a semnat contracte, tot ieri, și…

- Președintele SUA a lasat in mod clar sa se ințeleaga: conflictul israeliano-palestinian, fara speranța unei soluții rapide, nu este una dintre prioritațile sale. Dar, valabil și pentru mulți dintre predecesorii sai, o criza israeliano-palestiniana il obliga deja pe Biden sa se implice, chiar minim,…

- Veste imbucuratoare pentru amatorii baschetului de peste ocean. Superstarul din NBA, LeBron James a revenit pe teren dupa mai bine de o luna. El a jucat pentru echipa sa Los Angeles Lakers in partida cu Sacramento Kings.

- Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Florinel Coman probabil nu va mai juca in acest sezon, din cauza accidentarii pe care a suferit-o recent. “A suferit o accidentare destul de grava, sezonul acesta se pare ca e compromis pentru el, din…