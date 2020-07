Stiri pe aceeasi tema

- Austria va interzice incepand de joi, 16 iulie, cursele aeriene regulate directe din zece state, printre care Romania si toate tarile din Balcanii de Vest, conform unui ordin al ministrului sanatatii, Rudolf Anschober, informeaza marti agentia APA, citata de Agerpres .

- Italia si-a inchis joi granitele pentru persoanele care sosesc din 13 tari, intre care Republica Moldova, acestea fiind considerate regiuni cu risc ridicat de raspandire a infectiilor cu noul coronavirus, relateaza dpa, preluata de Agerpres .

- Alte 235 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 3 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sint de import (Federatia Rusa-1, Polonia-1, Italia-2). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 18 141 cazuri. Total…

- Alte 107 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova, dintre care 8 in Transnistria. Potrivit Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, 106 cazuri sunt cu transmitere locala și un caz de import (Italia).

- BUCUREȘTI, 19 iun - Sputnik, Marius Holdean. Numarul deceselor persoanelor diagnosticate cu infecția COVID-19 se ridica la 1.484 persoane, informeaza buletinul oficial de astazi al GCS. © Photo : Organizatia Mondiala a SanatatiiReprezentant OMS: Doar purtand masca nu suntem protejați de COVID-19…

- „Instanța respinge, ca nefondata, cererea de liberare condiționata formulata de condamnatul Corduneanu Constantin, deținut in Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin. Fixeaza termen pentru reinnoirea cererii sau formularea propunerii de liberare condiționata dupa data de 5 august 2020”, au precizat magistrații…

- In urmatoarele doua saptamini, in Republica Moldova, pe calea aeriana urmeaza sa ajunga inca 1670 de cetațeni moldoveni din Franța, Marea Britanie, Italia și Federația Rusa. MAEIE indeamna cetațenii sa revina in țara doar prin intermediul curselor autorizate, sa se informeze despre zborurile efectuate…

- In ultimele 24 de ore, 1 473 de persoane au intrat in Republica Moldova. Niciuna dintre ele nu a prezentat simptome ale infecției de tip Covid-19. In punctele de trecere a frontierei deschise traficului au fost supuse screeningului 2 299 persoane și completate 1 473 fișe epidemiologice individuale.…