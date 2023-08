Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, susține luni dupa-amiaza declarații de presa, la scurt timp dupa ce IPJ Constanța a admis și a detaliat ca șoferul drogat care a ucis sambata dimineața doi tineri in localitatea 2 Mai, fugind apoi de la locul accidentului, fusese oprit de

- Au aparut noi detalii revoltatoare in cazul șoferului drogat din 2 Mai. Vlad Pascu a fost oprit de poliție cu doar cateva ore inainte sa ii omoare cu mașina pe cei doi tineri. Tanarul drogat de 19 ani a fost lasat sa plece, iar mai apoi a produs o tragedie de proporții.

- Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri in urma accidentului din 2 Mai a fost oprit de doua ori de un echipaj de poliție inainte de tragedia de pe șosea, potrivit unor surse din ancheta. Șeful Poliției Romane a trimis Corpul de Control la Inspectoratul Județean de Polițe (IPJ) Constanța pentru a stabili…

- Doi tineri de 18, respectiv 21 de ani, sunt acuzați ca au furat peste 70 de tablete de la școala gimnaziala 'George Bacovia" din Sectorul 4 al Capitalei. Ca sa fie tacamul complet, aceasta școala se afla vis a vis de Secția 16 de Poliție din București. Tanarul de 18 ani a fost surprins de camerele de…

- Judecatorii din Medgidia au respins propunerea de arestare formulata de procurorii in cazul unei fete, in varsta de 14 ani si 6 luni, din mun. Medgidia, jud. Constanta, aflata in stare de retinere, pentru comiterea a 14 infractiuni de furt si furt calificat.Instanta a decis ca minora sa fie plasata…

- Un politist din cadrul IPJ Constanta, aflat in timpul liber, a intervenit in ajutorul victimei unui accident rutier petrecut in municipiul Constanta. Mai mult, agentul de politie a dirijat circulatia in zona pana la sosirea colegilor de la Politia Rutiera. "Era in jur de ora 14.00 cand colegul nostru,…

- Galeriile echipelor de fotbal Staua și Dinamo s-au luat la bataie la o casa de pariuri din București. Au folosit arme albe și au aruncat du diverse obiecte in mașinile parcate in zona. Galeriile de suporteri ale echipelor de fotbal Steaua și Dinamo s-au luat la bataie intr-o casa de pariuri sportive…

- Cantareața Xonia a fost prinsa de polițiștii din Sectorul 2 al Capitalei bauta și drogata la volan. Mai mult decat atat, aceasta nu avea voie sa conduca pe teritoriul Romaniei. Xonia a oferit o prima declarație dupa ce s-a ales cu dosar penal. Din primele informații aparute, intamplarea a avut loc in…