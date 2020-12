Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Avramescu M-am trezit la cinci, cand intunericul inca nu se ingana cu lumina, tronand singur peste o lume cufundata in somn. Plec spre laptopul care este instrumentul revenirii mele la viața normala, fiindca voi nu ma certați pentru muțenie, prefacandu-va ca n-o vedeți. Indulgența asta eu am…

- Ecaterina Ladin, actrița care interpreteaza rolul Dalidei din Las Fierbinți, a dat o veste minunata. Vedeta PRO TV a anunțat in emisiunea ”La Maruța” ca este insarcinata in patru luni cu un baiețel. Dalida din Las Fierbinți este insarcinata. Actrița de la PRO TV va avea un baiețel Actrița Ecaterina…

- Un bebelus din Arad, depistat cu COVID-19 la noua zile de la nastere, a fost declarat vindecat la 24 de zile a, dupa ce a fost tratat in spital alaturi de mama sa. CITEȘTE ȘI: In Europa au intrat in vigoare noi restricții. Se incearca evitarea unei noi carantine generale “Cel mai tanar pacient din […]…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu exulta dupa ce a aflat ca președintele SUA, Donald Trump, are coronavirus. Popescu spune ca Trump a primit un soi de pedeapsa divina."Cum ajunge omul sa creada in Dumnezeu Trumpf are covid. O, ce veste minunata! Uite-așa ajung oamenii sa creada in…

- Vacanța pentru un cuplu american era cit pe ce sa se finalizeze cu o tragedie: un rechin a atacat un barbat care a decis sa inoate in mare. Soția, fiind insarcinata, fara nicio ezitare a sarit in apa și și-a salvat iubitul, transmite woman.ru. Femeia era gata sa-și sacrifice viața sa și viața viitorului…

- Veste mare in lumea showbiz-ului! Fosta gimnasta Monica Roșu a anunțat, in direct, ca este insarcinata. Vedeta a reușit sa țina ascunsa sarcina timp de cinci luni, iar acum a considerat ca a venit momentul sa iși impartașeasca bucuria cu restul lumii.