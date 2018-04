Stiri pe aceeasi tema

- BOTEZ FIICA GABRIELA CRISTEA ȘI TAVI CLONDA. Emoții imense pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, azi. Cei doi parinti isi crestineaza fetita. Pentru fericitul eveniment, fosta prezentatoare TV s-a asigurat ca o sa arate impecabil, dar emotiile o coplesesc.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda iși creștineaza fetița, in varsta de opt luni. Micuța Victoria va avea nu mai puțin de patru nași, dupa cum dezvaluia chiar celebra sa mama. La cererea mamei sale, micuța nu va fi bagata cu totul in cristelnița de la biserica din Corbeanca, unde va fi creștinata. Ea va…

- BOTEZ FIICA GABRIELA CRISTEA. Emoții mari pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda! Fetița lor, Bella Victoria Margot, va fi astazi botezata. Pentru fericitul eveniment, fosta prezentatoare TV s-a asigurat ca o sa arate cat mai bine!

- Astazi s-a marcat inca o premiera in familia lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea. Victoria, fetița celor doi, a participat la prima sesiune de cumparaturi alaturi de mamica, așa, ca intre fete!

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea iși vor boteza fetița pe 14 aprilie. Artistul marturisește ca el și soția lui nu au amanat acest moment, ba mai mult, i se pare ca evenimentul va avea loc mai repede decat se așteptau. Tavi și Gabriela au decis. Victoria va fi botezata in luna aprilie, dupa Paște, iar…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au scos fetița in parc și au profitat din plin de vremea frumoasa din acest weekend. Victoria s-a bucurat de soare și a fost toata un zambet. Gabriela Cristea a postat pe contul de socializare un filmuleț, in care le-a dezvaluit fanilor, cum și-a petrecut weekend-ul…

- Gabriela Cristea este cea mai fericita femeie de cand in viața ei a aparut micuța Victoria. Prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au luat o decizie importanta pentru fiica lor de doar cateva luni. Prezentatoarea tv a facut anunțul pe una dintre rețelele de socializare. De ieri micuța Victoria…

- Tavi Clonda a fost invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, acolo unde a vorbit despre familia sa, dar si despre viata profesionala. S-a tot vorbit in ultima perioada despre Gabriela Cristea si revenirea sa in televiziune, dupa concendiul maternal. Chiar daca fanii voiau ca acesta sa revina din luna ianuarie,…