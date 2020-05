Creșele și gradinițele ar putea sa se redeschida pe 15 iunie, potrivit unui document oficial. Vorbim de masuri de relaxare din data de 15 iunie la care Ministerul Sanatații și Ministerul Educației lucreaza in acest moment. Avem in exclusivitate lista de recomandari data de Institutul Național de Sanatate Publica prin care aceste unitați ar putea fi redeschise. In primul rand, toate creșele, gradinițele și after-school-urile ar trebui sa asigure un spațiu de 4,5 m pentru fiecare copil. Asta inseamna ca toate grupele vor fi practic injumatațile. Triajul epidemiologic trebuie sa se faca obligatoriu…