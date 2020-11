Comisia Europeana va semna maine un contract pentru 300 de milioane de doze (150 de milioane de persoane pot fi vaccinate) din vaccinul anti-Covid dezvoltat de companiile Pfizer (SUA) și BioNTech (Germania), a anunțat astazi președinte CE, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al executivului european. Rușii parasesc Marea Neagra romaneasca! Vaccinul candidat BioNTech – Pfizer este cel mai avansat dintre toate cele dezvoltate in acest moment in occident. Potrivit șefului Pfizer, vaccinul ar putea intra in producție inca din acest an. Rata lui de eficiența este de peste 90%, potrivit…