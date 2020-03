Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Constanta a confirmat in urma cu putin timp rezultatele testului pentru coronavirus a deputatului constantean Bogdan Hutuca, liderul Partidului National Liberal de la malul marii. Acesta a intrat in contact cu senatorul liberal Vergil Chitac, candidat la Primaria Constanta din parta dreptei…

- O persoana din municipiul Blaj care nu a respectat masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la intrarea in tara a fost amendata cu 10.000 de lei de inspectorii Directiei de Sanatate Publica Alba, a anuntat, marti, directorul executiv al institutiei, Alexandru Sinea. Reprezentanții…

- Au sosit rezultatele analizelor de sange pentru ofițerul buzoian de la Rutiera care, duminica dimineața, a provocat un grav accident de circulație soldat cu doua victime. Rezultatul uneia dintre cele doua probe a indicat o valoare de 1.50 g/l alcool pur in sange. Ofițerul va fi cercetat disciplinar.…

- In județul Alba sunt, in total, 243 de persoane care trebuie sa respecte condiții de izolare la domiciliu, așa cum prevede protocolul dispus de Ministerul Sanatații, potrivit informarii facute duminica de Direcția de Sanatate Publica Alba. ”Sunt 141 de persoane autoizolate și 102 membrii de familie…

- "Eleva din grupul sosit duminica prezinta febra în jur de 38 de grade. A fost transferata la unitatea de carantina amenajata la Compartimentul de Dermato-venerologie din cadrul Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia", a informat directorul executiv…

- O fata de 15 ani din Alba Iulia, care a facut parte din grupul de elevi care au fost in excursie in Italia, inclusiv la Venetia, a fost plasata in carantina. Adolescenta avea febra in jur de 38 de grade Celsius. Tanara din grupul de elevi revenit din excursia din Itlia a fost a fost transferata la unitatea…

- O tanara care a facut parte din grupul de liceeni intorși din excursia in Italia, inclusiv la Venetia, a fost dusa, joi noaptea, in carantina, deoarece avea febra de 38 de grade Celsius, urmand sa fie trimise, in aceasta dimineața, probe pentru analiza la un centru din Cluj Napoca."Eleva din grupul…

- Mai multe persoane au reclamat luni dimineața faptul ca s-au simțit rau dupa ce au consumat produse cumparate dintr-o macelarie din municipiul Alba Iulia. Doi soți au facut sesizare in scris catre DSP Alba iar altele persoane au reclamat telefonic. Contactat de catre Alba24, directorul Direcției de…