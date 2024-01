Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Cornel Dinicu are mai multe probleme decat s-ar fi crezut. Fratele lui a fost gasit mort, in condiții suspecte. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit pe o plaja, iar acest lucru a șocat pe toata lumea. Familia patronului Fermei Dacilor a trecut prin multe incercari ale vieții.

- Doi parinti din Bihor, care au ales sa-si educe acasa toti cei patru copii de varsta scolara, pentru a-i feri de ispita internetului, au fost trimisi in judecata si au primit pedepse de cate 4 luni de inchisoare, relateaza Bihoreanul. „Acei parinti sunt mai responsabili si mai constiinciosi decat directorul…

- O femeie din Neamț a fost condamnata la un an și cinci luni de inchisoare cu suspendare pentru uz de fals și conducere fara permis fiind prinsa conducand in Romania cu un permis italian falsificat. Ea susține ca l-a primit cadou de la o familie de italieni cu influența.

- Armata israeliana investigheaza anunțul Hamas conform caruia Shiri Bibas, Ariel, in varsta de 4 ani, și Kfir, in varsta de 10 luni, ar fi pierit intr-un bombardament israelian. Cei trei au fost rapiți de Hamas pe 7 octombrie și transferați catre o grupare terorista mai mica in orașul Khan Younis din…

- Nuțu, pe numele sau real, Curic Ioan este de negasit de doi ani. Barbatul lucra la o stana de oi și ar fi ținut captiv de patronul sau, astfel ca nu ar mai avea acces la familia sa. Fratele și cumnata sa il cauta cu disperare, dar nu mai știu nimic despre el.

- Silvio Berlusconi a fost extrem de generos cu tinerele participante la petrecerile sale „bunga-bunga”. De mai mult de zece ani, 20 de tinere primeau lunar din partea lui Berlusconi cate 2.500 de euro si unele dintre ele stateau in apartamente detinute de imperiul mobiliar al fostului premier, decedat…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Vaslui Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mita de catre DNA, ramane in arest preventiv, dupa ce Tribunalul Vaslui a decis, miercuri, sa prelungeasca masura in cazul sau.

- Un adolescent de 15 ani a ajuns la spital, astazi, dupa o bataie la școala. Acesta a fost lovit de un alt copil dintr-o alta clasa, chiar in pauza mare. Adolescentul a fost transportat cu un echipaj SMURD la spital, pentru investigații suplimentare, intrucat acuza dureri in zona stomacului și a coastelor.…