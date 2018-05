Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a majorat plafonul maxim pentru beneficiarii programului "Euro200" Guvernul a majorat, astazi, plafonul maxim pentru beneficiarii programului "Euro200", prin care elevii si studentii primesc bani pentru a cumpara computere. Nelu Barbu, purtatorul de cuvânt…

- Subventia de 200 euro pentru cumpararea unui calculator va putea fi acordata unui numar mai mare de elevi si studenti, Guvernul majorand, de la 150 la 250 lei, pragul de venit brut pe membru de familie pentru cei care vor sa beneficieze de subventie. ”In sedinta de guvern a fost luata…

- Din 1 aprilie 2018, plafonul de scutire de TVA in functie de care persoanele impozabile solicita inregistrarea in scopuri de TVA se majoreaza de la echivalentul a 65.000 euro (220.000 in lei) la echivalentul a 88.500 euro (300.000 in lei), echivalentul in lei al acestuia fiind stabilit la cursul de…

- Venitul brut pe membru de familie necesar pentru accesarea programului de stimulare a achiziției de calculatoare destinat tinerilor ar urma sa se majoreze, ceea ce inseamna ca mai multe persoane s-ar putea bucura de ajutorul in valoare de 200 de euro. Așa prevede un proiect de act normativ pus recent…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

