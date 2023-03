Veste bună pentru angajați! Vor putea primi tichete cadou de Paști! Angajatorii pot oferi tichete cadou de sarbatori cu valoare de 300 de lei, fara a plati vreo taxa catre ANAF. Daca aceasta suma este mai mare vor trebui sa plateasca impozit pe diferența. Angajații pot primi tichete cadou in valoare de 300 de lei. Ele pot fi oferiți sub mai multe forme: fie sub forma de tichet cadou, fie sub forma de bani sau bunuri. O schimbare importanta adusa de OUG 130 este cea referitoare la faptul ca firmelor li se interzice sa ofere tichete cadou persoanelor care nu sunt angajate. Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi ajunge la 35.700 de lei. Se pot acorda cadouri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

