VERTIK a selectat 10 Femei Lider cu experiență profesională cumulată de 200 de ani Grupul de inițiativa in politici publice VERTIK pentru Viitor anunța finalizarea etapei de selecție de catre Juriu a 10 Femei Lider. Astfel, incepem etapa urmatoare prin care vom elabora propuneri de politici publice cu scopul de a contribui la creșterea cu 1% a PIB-ului național prin antreprenoriat feminin. Cele 10 Femei Lider au o experiența profesionala cumulata de 200 ani, in diferite sectoare - academic, comunicare, marketing, antreprenoriat, educație, construcții, ONG-uri, majoritatea sunt antreprenoare. Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator VERTIK pentru Viitor: ”Juriul a avut o misiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

