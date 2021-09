Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea destinație a concurenților Asia Express a fost Istanbul. Irina Fodor le-a spus concurenților ca acolo va avea loc cursa pentru ultima șansa. Cu toții trebuiau sa ajunga pana la 17.45 pana la feribot.

- Cea de-a treia editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta. Luni seara, imunitatea etapei a fost adjudecata de Mihai Petre și de soția sa Elwira, echipa ajunsa prima la steagul Asia Express. Cei doi sunt pana in acest moment singura…

- Drumul pana la Irina Fodor este unul foarte lung, iar concurenții mai au de trecut prin cateva probe care le pun la incercare rabdarea și gandirea logica. Cele noua perechi au primit o noua misiune atunci cand au ajuns la steagul Asia Express din Assos.

- Pe urmele marilor imparați ce au domnit peste aceste pamanturi, echipele se vor intrece in cea de-a treia ediție din sezonul 4 Asia Express pentru a-și pastra locul in cursa. In acest sezon vor trebui sa caute pe traseul cursei Nestematele Puterii.

- Irina Fodor a avut parte de doua luni de neuitat la filmarile pentru ”Asia Express”. Dupa ce a preluat ștafeta de la Gina Pistol la ”Chefi la cuțite”, soția lui Razvan Fodor a fost aleasa s-o inlocuiasca pe blondina și in rolul de prezentatoare a celei mai dure competiții intre vedete. Afla ce a insemnat…

- Dupa o pauza de cateva luni, Gina Pistol a anunțat ca revine la Antena 1! Fanii vedetei așteptau cu nerabdare aceasta veste minunata. Proaspata mamica va prezenta doua emisiuni. Gina Pistol revine la Antena 1! Fanii sunt in culmea fericirii Gina Pistol a fost inlocuita de la „Asia Express”, sezonul…

- In urma cu ceva timp, Cornel Palade și Romica Țociu erau nelipsiți din spectacolele sau emisiunile difuzate la TV. Ce doi formau echipa perfecta și ofereau momente de umor memorabile. Insa, cei doi nu au mai aparut unul alaturi de celalalt și mulți s-au intrebat ce se intampla, de fapt, intre ei. Recent,…

- Doua luni nu și-a vazut fiica, nici soțul, dar acum s-a intors in brațele lor. Irina Fodor a revenit in Romania de la aventura „Asia Express”, sezonul 4. Prezentatoarea a incheiat filmarile alaturi de echipa, de concurenți și abia așteapta difuzarea pe post a acestui sezon. Razvan Fodor este cel care…