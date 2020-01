Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Renault Europa, Philippe Buros, a anunțat ca modelele Dacia fabricate la Mioveni vor avea și versiuni electrice in termen de doi-trei ani, potrivit Mediafax. In contextul in care aproape toti producatorii internationali din industrie au lansat deja modele electrice, anuntul facut de oficialul…

- Philippe Buros, directorul Renault Europa, a anunțat ca modelele Dacia fabricate la Mioveni vor avea și versiuni electrice in doi sau trei ani. „Dacia va prelua tot ce ofera Renault la capitolul electrificare, pentru ca vom fi nevoiți sa electrificam acest brand, indiferent daca vorbim de mașini full-electrice…

- # Spune Ion Iordache, vicelider SAD, despre afirmatiile directorului general Christophe Dridi cum ca negocierile cu sindicatul Dacia dureaza prea mult Intr-un interviu acordat recent Jurnalului de Argeș, Christophe Dridi, directorul general Dacia, spunea ca la capitolul ”nemulțumiri” legat de primul…

- In cursul lunii noiembrie, angajați ai uzinelor Dacia de la Mioveni s-au mobilizat intr-o amlpla acțiune de voluntariat și au plantat 1 000 de puieți (molizi, mesteceni, stejar roșu, paltini și plopi). Arbuștii au fost aleși in funcție de tipul de sol și in armonie cu vegetația deja existenta. “Dorim…

- Presa franceza a anunțat la inceputul lunii noiembrie ca Renault va comercializa SUV-ul electric K-ZE (foto) pe piața europeana sub sigla Dacia incepand din 2021, iar prețul de pornire va fi de aproximativ 15.000 de euro. Pana in prezent, aceste informații nu au fost confirmate oficial de Renault, insa…

- Dacia va lansa, joi, un nou model pentru piata din Romania. Producatorul de la Mioveni aduce in tara noastra versiunea Stepway pentru Logan. "Preturile sunt cuprinse intre 10.250 euro (TVA inclusa) pentru varianta echipata cu motorul TCe 90, si 12.150 euro, pentru varianta Blue dCi…

- Europa pare sa fi luat mare avant in ceea ce privește mașinile electrice, tot mai mulți constructori auto consacrați indreptandu-și atenția spre zona autovehiculelor hibrid. Branduri precum Toyota, BMW sau Renault au scos pe piața mașini care folosesc in loc de carburand propulsie electrica. Motivul…

- Dacia face presiuni de ani de zile pentru ca autoritațile sa construiasca autostrada Pitești - Sibiu, care i-ar permite sa exporte semnificativ mai ușor spre țarile Europei de Vest mașinile produse la Mioveni. Pentru moment, aceasta autostrada exista doar in stadiu de proiect, iar constructorul face…