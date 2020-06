Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Veronica și Viorel. Cei doi au implinit 6 ani de la casatorie, eveniment extrem de emoționant pentru soții Stegaru! Pentru a-și surprinde partenera, barbatul din Blagești și-a dat toata silința pentru a-i face poftele, insa nu de unul singur, ci ajutat de Rafaelo!

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…

- Deși nu cu mult timp in urma Vulpița susținea sus și tare ca vrea sa divorțeze de partenerul sau, soții Stegaru au uitat de certuri și s-au apucat sa gateasca. Pentru a avea o masa imbelșugata de Paște, chef Amalia s-a oferit sa-i ajute și a invațat-o pe Veronica tot ce trebuie. Viorel insa nu le-a…

- Noi posibili suspecti au aparut in ancheta pe care au inceput-o Veronica si Viorel, dupa ce s-au trezit cu un misterios bilet in usa! De altfel, in aceasta investigatie s-au implicat si telespectatorii nostri, care au pus cap la cap mai multe detalii si au incercat sa-i ajute pe sotii Stegaru.

- Noi posibili suspecti au aparut in ancheta pe care au inceput-o Veronica si Viorel, dupa ce s-au trezit cu un misterios bilet in usa! De altfel, in aceasta investigatie s-au implicat si telespectatorii nostri, care au pus cap la cap mai multe detalii si au incercat sa-i ajute pe sotii Stegaru. Clar…

- Amenințari și țipete s-au abatut din nou asupra soților Stegaru! Veronica și Viorel sunt mai indarjiți ca oricand unul impotriva celuilalt. Motivul? Dansatoarea Emy. Soțul Vulpiței nu vrea sa renunțe la prietenia cu aceasta și din cauza geloziei tinerei din Blagești vrea sa plece acasa, la parinții…

- Cristian Pletea este un jucator de tenis de masa nascut in Constanta care face parte din noul val al sportivilor de mare perspectiva. Jucatorul de la malul marii a inregistrat performante foarte bune in anul 2019, insa una dintre cele mai mari performante ale carierei sale a obtinut-o la inceputul lunii…

- De la dragoste, la scandal si inapoi! Veronica si Viorel isi schimba starile de la o ora la alta. Dupa o discuție aprinsa in platoul emisiunii și o conversație cu tatal vulpiței care a starnit reacții acide, a ieșit la iveala și dulcea razbunare a domnului Stegaru. Mai mult, Viorel a fost surprins și…