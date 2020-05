Stiri pe aceeasi tema

- „Razboiul” dintre Veronica și Viorel continua. Soțul tinerei din Blagești se opune cu orice preț lansarii piesei dintre Vulpița și Rafaelo. Vazand ca tanara din Blagești este foarte afectata de geloziile soțului, Saveta Bogdan a intervenit și i-a luat apararea!

- Viorel a ajuns la capatul rabdarii! Dupa ce a vazut imaginile misterioase cu Veronica și Rafaelo in timp ce se indreptau catre studio, barbatul din Blagești este foc și para pe soția lui. Motivul? Vulpița s-a lasat masata de artist, fara sa țina cont de partenerul sau de viața!

- Dupa ce intre Veronica și Viorel a izbucnit un scandal monstru din cauza ca barbatul ar fi trimis mesaje mai multor femei misterioase, rolurile pare sa se fi schimbat in cuplul Stegaru. De aceasta data, Vulpița este cea care a dat motive de gelozie, dupa ce s-a intalnit in taina cu artistul Rafaelo.…

- Veronica si Viorel au avut parte de o mini vacanta pe cinste, chiar daca au mai si muncit putin. Dupa ce o zi intreaga au muncit si s-au balacit in piscina, Veronica si Viorel au ajuns si la o mica petrecere, la restaurantul hotelului in care au fost cazati, pentru o portie zdravana de distractie. Imbracati…

- Dupa ore in sir in care s-au distrat, a venit si momentul in care Veronica si Viorel au trecut la treaba. Viorel a muncit in curtea hotelului, unde au fost cazati, iar Vulpita, in camere, ca menajera. Si primul care a luat taurul de coarne a fost Viorel...

- Vulpița și Viorel, celebrul cuplu, au fost bombardați cu o serie de jigniri. Veronica susține ca nu a putut sa doarma de frica dupa ce o persoana s-a dat drept angajat al Antenei 1 și a incercat sa obțina informații de la Viorel.

- Vi-l imaginati pe Viorel intr-o geaca de piele cu tinte? Dar pe Veronica intr-o rochie sofisticata cu pene de strut si paiete? Ei, bine, sotii Stegaru au mers dis-de-dimineata sa-si aleaga tinutele pentru aceasta zi speciala, dedicata iubirii.

- Viorel și Veronica din Blagești nu au fost la ziua de naștere a tatalui barbatului, dar au avut grija sa ii transmita acestuia un mesaj la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Socrul a rupt tacerea și a facut o marturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat!