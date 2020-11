Stiri pe aceeasi tema

- Veronica si Viorel nu stau locului nicio clipa! Cei doi soti sunt pusi pe fapte mari si vor ca gospodaria lor sa se invarta dupa soare. Asa ca, si-au gasit doi vecini de nadejde, care sa le dea o mana de ajutor.

- Mutați in casa noua, Veronica și Viorel nu pierd deloc timpul! Avand in vedere ca Sarbatorile de iarna bat la ușa, soții Stegaru au hotarat sa nu mai zaboveasca și sa se apuce de curațenia generala, nu singuri, ci ajutați de niște vecini. Insa in timp ce Vulpița se gospodarea, soțul ei nu a fost pus…

- Scandalul din familia Stegaru se inteteste! Veronica si Viorel au rabufnit, in emisiunea de ieri si i-au adus reprosuri cu carul doamnei Ilinca. Insa, dupa emisiune, cei doi soti au dat bir cu fugitii de la confruntarea cu aceasta.

- In aceasta seara a fost scandal mare in platoul Acces Direct, asta pentru ca doamna Ilinca, mama lui Viorel tuna și fulgera și le spune acestora sa mearga inapoi acasa. Soții Stegaru nici nu vor sa auda! Mirela Vaida a izbucnit și i-a trimis pe cei doi sa plece la Blagești!

- La inceputul lunii septembrie, Vulpița și Viorel au plecat din București fara sa-și ia ”la revedere” de la public, insa astazi au revenit inapoi la Acces Direct, insa mai schimbați ca oricand. Veronica a izbucnit in lacrimi, insa Mirela Vaida a observat imediat și cum arata Vulpița de cand a parasit…

- Veronica, Viorel si Ana Ciulpan vor da lovitura toamnei! Ba chiar si-au propus sa le ia fata artistilor din top. Va vom arata imagini in exclusivitatea de la filmarile videoclipului. A fost distractie, au fost nervi, dar s-a lasat si cu o farsa de zile mari.

- Veronica nu a scapat nici de aceasta data de emoții. Deși vizita la piramida trebuia sa o scape de stres, soția lui Viorel a trecut prin niște mari peripeții. Iata ce a speriat-o de moarte pe Vulpița!