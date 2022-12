Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Aproximativ cinci mii de candidati s-au inscris pentru examenul de admitere la cele doua unitati de invatamant preuniversitar subordonate MAI, respectiv la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan”, Cluj-Napoca, informeaza reprezentantii…

- Politistii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, 82 de perchezitii domiciliare in dosare care vizeaza comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, peste 150 de persoane urmand sa fie conduse la audieri.…

- In mai multe orașe importante din țara, procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea criminalitații organizate efectueaza, miercuri dimineața, percheziții la traficanții de droguri. „La aceasta ora, polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT…

- IGPR anunta ca miercuri dimineata au loc 82 de perchezitii domiciliare in mai multe judete, in dosare de trafic de droguri de risc si mare risc, 150 de persoane urmand sa fie duse la audieri. La cțiune participa și BCCO Brașov. ”La aceasta ora, politistii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii…

- Polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineața, 82 de percheziții domiciliare la persoane suspectate de trafic de droguri. Peste 150 de persoane vor fi conduse la audieri, conform comunicatului transmis de Poliția Romana.…

- "La aceasta ora, polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT efectueaza 82 de percheziții domiciliare. Peste 150 de persoane vor fi conduse la audieri.Dosarele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și…

- In ziua de 4 octombrie, la ora 15:36:19 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Oltenia, Gorj un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 4km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 86km SV de Sibiu, 107km N de Craiova, 124km V de Pitesti, 171km S de Cluj-Napoca, 178km E de…

- In perioada 8-11 septembrie, la Ștrandul Termal din Tașnad s-a organizat Cupa Orașului Tașnad Open general, ediția a IX-a. Din Romania s-au inscris 39 de șahiști din Satu Mare (CS Voința, CSM Satu Mare, LPS Satu Mare), Timișoara, Baia Mare, Sighetu-Marmației, Cugir, Cluj-Napoca, Petroșani, Birlad,…