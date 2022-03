Vernisaj expoziție Veșminte Bănățene Muzeul Etnografic al Maramureșului va invita, marți, 8 Martie 2022, ora 15:00 la vernisajul expoziției Veșminte Banațene. In cadrul acestui eveniment se vor regasi costume tradiționale din Banatul de campie, bijuterii și documente fotoetnografice din Colecția etnografica Marius Matei. Aducem in fața publicului, iubitor de tradiție, o expoziție dedicata femeii, fauritoare de frumos. Deși traim vremuri tulburi ne dorim, prin aceasta expoziție, sa aducem o licarire de bine in ceea ce este tumultul cotidian ca un omagiu dedicat femeii. Costumele tradiționale din zona Banatului de campie ce alcatuiesc… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

