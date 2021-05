In urma acordului, verizon va pastra o participatie de 10% la compania de media, care va purta numele simplu Yahoo. In cadrul vanzarii, brtanduri online ale fostelor Yahoo si AOL, cum ar fi TechCrunch, Yahoo Finance si Engadget vor fi transferate Apollo la evaluari mult mai mici comparativ cu acum cativa ani. Verizon a cumparat AOL pentru 4,4 miliarde de dolari in 2015 si Yahoo doi ani mai tarziu, pentru 4,5 miliarde de dolari. Verizon va primi 4,25 miliarde dolari in numerar, cu participatia de 10% la compania media. Verizon si Apollo se asteapta ca tranzactia sa fiefinalizata in a doua jumatate…