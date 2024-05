Scopul politicilor și strategiilor economice este pana la urma profitul. Nimeni nu o știe mai bine decat chinezii, care urmaresc de zeci de ani acest scop. Abia acum, insa, Occidentul se trezește la realitate. Se așteapta ca administrația lui Joe Biden sa anunțe tarife de patru ori mai mari pentru importurile de vehicule electrice din […] The post Tarifele Occidentului nu vor opri dominația economica a Chinei first appeared on Ziarul National .