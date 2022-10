Stiri pe aceeasi tema

- Important pentru toți șoferii, verificati valabilitatea permiselor de conducere, in perioada decembrie 2022 – februarie 2023 va expira termenul de valabilitate administrativa a unui numar de peste 450.000 de permise de conducere, la nivel național. Acest lucru inseamna ca 450.000 de conducatori auto…

- Razie a polițiștilor dambovițeni, aceștia au organizat o ampla acțiune pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor, prevenirea și combaterea infracționalitații, asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica și prevenirea producerii unor evenimente rutiere grave. In cadrul raziei, au…

- In urma acțiunii de control efectuata la un fast food și a neregulilor majore depistate acolo de echipa de comisari ai Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), vicepreședintele Mihai Culeafa iși propune sa verifice periodic aceste tipuri de unitați, dat fiind importanța lor pentru…

- S-a urcat la volan fara sa dețina permis de conducere, in jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție rurala Matasaru au oprit pentru control, in localitatea Matasaru, pe drumul comunal 70, un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, din Costeștii din Vale. In […] Articolul…

- Zilele acestea are loc fenomenul astronomic care marcheaza, in fiecare an, luna august și care este cel mai celebru curent de meteori. Faza maxima a Perseidelor va fi atinsa in perioada 12-13 august și pe cer pot fi observate zeci de stele cazatoare. Perseidele, cunoscute si sub denumirea de „stele…

- Doua zile și incepe Festivalul Peștera-Padina, Consiliul Județean Dambovița face ultimele pregatiri in zona montana dambovițeana unde turiștii se vor putea bucura de o atmosferica extraordinara, de la peisajul mirif oferit de natura, aerul curat și ultimele amenajarii in materie de peisagistica facute…

- Pe 6 august, mare spectacol de ziua comunei Șotanga, Primaria și Consiliul Local Șotanga au pregatit o sarbatoare pe cinste in Parcul Comunal de langa stadion. Se implinesc 595 de ani de la prima atestare documentara a comunei Șotanga. Petrecerea va incepe de la ora 16:00. Pe scena vor urca […] Articolul…

- Marcel Ciolacu a fost prezent la Targoviște unde TSD Dambovița și-a ales noul președinte, Andrei Tudora alaturi de echipa sa, liderul PSD le-a transmis tinerilor sa dea dovada de spiritul de a duce acest partid si de a aduce acea dinamica si prospetime de care are nevoie.Invitați la aceasta conferința…