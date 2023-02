Verificări urgente la toate podurile de pe drumurile naţionale din zonele afectate de cutremur Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova a demarat verificari urgente la poduri ca urmare a cutremurului de azi. Anunțul a fost facut de reprezentanții instituției pe pagina de facebook. „Verificari urgente la poduri ca urmare a cutremurului de azi (marți – n.r.). Directorul Regional al DRDP Craiova, Calin Cosmin Petruț, a dispus verificari imediate la toate podurile de pe drumurile naționale din zonele afectate de cutremur”, anunța DRD P Craiova. Reamintim ca un cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter a avut loc marți in zona Oltenia, județul Gorj. Cutremurul s-a produs la ora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

