Verificări în cazul șefului INSP Gorj, decedat în ambulanță Inspectorii de Munca au dispus verificari in cazul morții șefului Inspecției Sanitare din Gorj, care a fost testat pozitiv cu coronavirus. Inspectorii susțin ca Direcția de Sanatate Publica trebuia sa anunțe, conform procedurii, accidentul de munca. Pentru ca nu a fost sesizat, conducerea DSP Gorj risca un dosar penal. Șeful Inspecției Sanitare din cadrul DSP Gorj, Adrian Dobrin, s-a simtit rau pe 1 martie chiar in timpul unui control efectuat la secția ATI Covid a Spitalului din Targu-Carbunești . Aici, in fiecare zi, numara paturile libere de la Terapie Intensiva pentru a le comunica Ministerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

