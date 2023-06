Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) arata, intr-un comunicat de presa de joi, ca a virat suma de 2.354.469,01 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 52 de obiective de investitii realizate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). ”Am decontat…

- Potrivit sursei citate, vor fi finantate 2.538 de proiecte pentru 5.846 unitati de invatamant beneficiare. Valoarea totala a proiectelor este de 1.024.237.402,96 de euro, fara TVA. "Peste 1 MILIARD DE EURO pentru dotarea unitaților de invațamant preuniversitar din Romania! Am finalizat procesul de evaluare…

- Spitalul Municipal Sacele va primi peste cinci milioane de lei pentru preventia si combaterea infectiilor nosocomiale. Un proiect al Spitalului Municipal Sacele, pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale a fost inclus pe lista de finanțari prin PNRR . Potrivit primarului municipiului Sacele, Virgil…

- Mai exact, este vorba despre 7 zone considerate pretabile pentru reconectare (cinci in bazinul hidrografic Jiu și doua zone in bazinul hidrografic Crișuri) identificate de specialiștii de la Apele Romane Jiu și Apele Romane Crișuri a caror conectivitate va fi refacuta (refacerea/reconstrucția ecologica…

- Primaria a finalizat lucrarile de demolare a construcțiilor de pe fostul depou de tramvaie, astfel ca maine se poate face predarea terenului catre Compania Naționala de Investiții. Aici se va construi o creșa medie, de 70 de locuri, pentru care municipalitatea a obținut finanțare prin Planul Național…

- La Ministerul de Investiții și Proiecte Europene se lucreaza la masuri pentru adaptarea PNRR, spune premierul Nicolae Ciuca. Renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliența este „un proces care se deruleaza deja”, adauga el.„Este un proces care se deruleaza deja, pentru ca sunt componente…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti, ca in realizarea unei noi legi a salarizarii nu este luata in calcul ”sub nicio forma” o reducere a salariilor bugetarilor, el admitand ca in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) Romania si-a…

- Bugetul judetului Ilfov creste cu 31% datorita a doua proiecte aprobate pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Reprezentantii CJ Ilfov au scris, luni, pe Facebook, ca in urma ultimei sedinte a acestui for a fost rectificat bugetul local al Ilfovului pe 2023 in suma…