Vergil Chitac a avut o intrevedere foarte productiva

- Bogdan Huțuca, președintele PNL Constanța, sare in apararea președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, atacat ieri de europarlamentarul Dacian Cioloș care i-a cerut sa aiba mai puține pareri partinice, altfel spus sa o lase mai moale cu susținerea PNL in campania pentru alegerile parlamentare din 6…

- Presedintele filialei judetene a PNL, Bogdan Hutuca, a declarat miercuri ca echipa care candideaza la alegerile parlamentare din 6 decembrie este alcatuita din aceiasi oameni cu care a castigat victoriile din ultimele campanii electorale, in judetul Constanta, si este motivata sa obtina patru mandate…

- Atragerea de fonduri europene devine vitala pentru imbunatatirea standardului de viata al oamenilor si recuperarea decalajelor dintre regiuni, iar acest lucru este posibil prin colaborarea autoritatilor locale cu cele centrale, sustine ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, anunța AGERPRES.Acesta…

- Miercuri, 23.09.2020, ora 10.30, PNL Constanta organizeaza o conferinta de presa cu tema VOTUL UTIL, la sediul PNL din bulevardul Ferdinand, nr. 49.La eveniment participa Rares Bogdan, Prim vicepresedinte PNL. Bogdan Hutuca si Vergil Chitac sunt si ei prezenti.Bogdan Hutuca a luat cuvantul.Domnul europarlamentar…

- Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a semnat inca trei proiecte cu bani europeni, se arata intr un comunicat remis de Primaria Mangalia.Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a semnat, vineri, in prezenta vicepremierului Raluca Turcan si a ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, contractele de finantare…

- Raluca Turcan a afirmat, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Neptun, ca Romania inregistreaza in prezent cea mai mare rata de absortie a fondurilor europene de la momentul integrarii in Uniunea Europeana. “In aceste noua luni din 2020 am reusit sa atragem 2,2 miliarde de…

- In cursul zilei de ieri, a circulat, pe zona de online, propulsata de presa centrala, o știre care se referea la un sondaj realizat, de catre Novel Research, pe municipiul Constanța. Contactați telefonic de portalul stiripesurse.ro, cei de la Novel Research au negat faptul ca sondajul le aparține.…

