Stiri pe aceeasi tema

- Actualul secretar general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, va deveni guvernator al bancii centrale a Norvegiei. Nu aceasta incredibila rotație sovietica a cadrelor (denumita revolving door pa amerikansky) deranjeaza cel mai mult. Și nici faptul ca un ins este potrivit și la militarie și geostrategie,…

- Co-fondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, i-a adresat președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare deschisa in care ii cere liderului de la Kremlin sa ii dea asigurari ca nu va folosi armele nucleare, declarandu-se ingrijorat pentru el și familia sa, indemnandu-l sa se angajeze la o incetare a…

- Statul rus, ca multe alte tari, a dezvoltat o moneda digitala, pentru a-si moderniza sistemul financiar, sa accelera platile si a reduce riscul implicat de criptomonede. Banca centrala a Rusiei efectueaza deja teste impreuna cu bancile, pentru rubla digitala, intr-o perioada in care sanctiunile impuse…

- ”Din pacate, unele entitati din cadrul UE (…) incearca in continuare sa puna obstacole in calea investitiilor nucleare”, a declarat ministrul de Externe Peter Szijjarto, in cadrul conferintei generale anuale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Viena. Potrivit lui Szijjarto, acestea…

- Dupa ce a acceptat deja in iulie sa salveze marele importator de gaze printr-un acord de 15 miliarde de euro, statul va cumpara acum pachetul de actiuni Uniper, de 56%, detinut de compania Fortum din Finlanda, pentru 0,5 miliarde de euro. Statul german urmeaza sa detina aproximativ 98,5% din Uniper.…

- Mai multe tari europene ofera sprijin de miliarde de euro furnizorilor de energie afectate de plati suplimentare de garantie pentru tranzactiile lor – cunoscute sub numele de apeluri in marja – dar estimarea Equinor sugereaza ca un astfel de sprijin este o fractiune din factura totala. Firmele de utilitati…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) Rafael Grossi a declarat ca intentioneaza sa prezinte la inceputul saptamanii viitoare un raport privind siguranta centralei nucleare de la Zaporojie (sudul Ucrainei), controlata de Rusia.In cadrul unei conferinte de presa, la intoarcerea…