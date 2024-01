Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (21 de ani) va fi de azi noul jucator al lui Tottenham. Jucatorul care a evoluat in prima parte a sezonului la Genoa a refuzat Bayern, care a incercat in ultimele clipe sa-l transfere. Bayern Munchen, unul dintre cele mai importante cluburi europene, a insistat pana in ultimul moment…

- Radu Dragușin este noul jucator al lui Tottenham, e anunțul de ultima ora al lui Fabrizio Romano. Transferul tocmai s-a realizat pe suma de 30 de milioane de euro, plus imprumutul lui Spence la Genoa. Fundașul central de 21 de ani devine cel mai scump transfer din istoria fotbalului romanesc. Internaționalul…

- Mircea Lucescu a avut un sfat pretios pentru Radu Dragusin, fundasul de 21 de ani care pentru care liciteaza granzii Europei. Bayern Munchen este ultima echipa care insista pentru transferul romanului si este pe punctul de a-l „sufla” din drumul spre Tottenham. Dragusin este tot mai aproape de transferul…

- In cautarea unui fundaș central, Bayern s-a oprit asupra lui Eric Dier, de la Tottenham. Internaționalul englez de 29 de ani a evoluat in doar 4 partide pentru Spurs, motiv pentru care managerul Ange Postecoglou și-ar fi dat acordul pentru un transfer. Bayern pune umarul, indirect, la așteptatul transfer…

- Fabrizio Ravanelli, 55 de ani, fost atacant la Juventus, Middlesbrough și Lazio, crede ca „Radu Dragușin are profilul aparatorului englez. Jocul lui s-ar potrivit foarte bine in Premier League". Transferul „tricolorului” de la Genoa la Tottenham e foarte aproape de a se realiza in ianuarie! Radu Dragușin…

- Radu Dragușin (21 de ani) este ținta numarul 1 pentru Tottenham in fereastra de transferuri din aceasta iarna. In continuare, va prezentam 3 motive pentru care Spurs il vrea cu orice preț pe fundașul central roman. Tottenham a inceput, oficial, negocierile cu Genoa pentru transferul lui Radu Dragușin.…

- Radu Dragușin (21 de ani) pare o soluție complicata pentru postul de stoper descoperit la Atalanta. Bergamascii s-ar orienta spre o varianta mai ieftina, fața de cele 30-35 de milioane cerute de Genoa. „Arsenal, dar mai ales Tottenham, au argumente mult mai aproape de pretențiile echipei rossoblu”,…

- In aceasta dimineața de Sfantul Andrei, Alberto Boțoghina il va avea ca invitat de la ora 09:01 pe Ionuț Chirila, fost antrenor la Academica Clinceni, ASA Targu Mureș, Poli Iași, Concordia Chiajna sau Jiul Petroșani. Dupa doua seri palpitante de Champions League, așteptam inceputul etapei a 18-a din…