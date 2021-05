Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii internationali vor da pe 8 iunie verdictul apelului fostului lider militar sarb din Bosnia Ratko Mladic impotriva condamnarii sale pentru genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi in timpul razboiului din Bosnia (1992-1995), relateaza AFP. "Verdictul va fi dat public…

- Fortele kurde din Siria au lansat duminica o operatiune in domeniul securitatii, in tabara de deplasati Al-Hol, zguduita de crime in serie, a anuntat o organizatie nonguvernamentala (ONG), potrivit careia zeci de arestari au avut loc in randul locuitorilor taberei, suspectati de faptul ca fac parte…

- Eșuarea tentativei de examinare a candidaturii lui Igor Grosu la funcția de prim-ministru a fost criticata astazi de mai mulți deputați. Președintele „Pro Moldova”, Andrian Candu, a declarat ca ceea ce se intampla astazi in Parlament, nu este nimic altceva decat „o comedie absurda” și „bataie de joc”.…

- Senatorul Diana Șoșoaca a chemat oamenii in strada pentru a protesta impotriva prelungirii starii de alerta și a tuturor restricțiilor. Cateva persoane s-au adunat la Arcul de Triumf din Capitala sa susțina pledoaria impotriva masurilor de protecție in pandemie. „Este obligatoriu sa ieșiți in strada…

- Justitia franceza a abandonat procedurile judiciare impotriva lui Sami Kurdi, un fost ofiter dezertor din armata siriana, suspectat de crime impotriva umanitatii in 2017, declara o sursa judiciara.

- „Voi monitoriza și sprijini autoritațile locale in a schimba rapid denumirile unor strazi care poarta numele unor persoane condamnate pentru crime de razboi, genocid sau crime impotriva umanitații”, spune Alexandru Muraru, reprezentantul special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului.…

- Donald Trump le cere senatorilor insarcinati sa-l judece cu privire la ”incitare la insurectie” sa inchida imediat procesul impotriva sa, care are putine sanse sa conduca la o condamnare, dar care-l poate costa scump ca imagine, relateaza AFP, potrivit News.ro. Actul acuzarii, adoptat dupa…