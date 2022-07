Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul penal federal din Bellinzona nu a acceptat acuzațiile aduse foștilor președinți ai FIFA și UEFA, Sepp Blatter (86 de ani), respectiv Michel Platini (66 de ani). Procurorii cerusera 1 an și 8 luni de inchisoare pentru ambii. Sepp Blatter și Michel Platini pot rasufla ușurați. Tribunalul penal…

