Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Arabia Saudita a emis un verdict final in cazul uciderii in 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, condamnand opt persoane la pedepse intre sapte si 20 de ani de inchisoare, a anuntat luni televiziunea de stat Al Ekhbariya, potrivit Sky News.Arabia Saudita a stabilit sentințele…

- Ginerele lui Trump, Jared Kushner, a vizitat baza aeriana Al Dhafra din apropiere de Abu Dhabi, unde sunt staționate avioanele de lupta americane F-35, pe care Emiratele Arabe Unite doresc sa le achiziționeze. Dar Israelul, noul lor partener, nu vrea. Kushner s-a intalnit la Neom, in nord-vestul Arabiei…

- Telenovela vanzarii lui Newcastle continua. Dupa ce preluarea clubului de catre Fondul de Investiții Publice al Arabiei Saudite, condus de prințul Mohammed bin Salman a cazut, Evangeline Shen este acum interesata de echipa din Premier League. Evangeline Shen, o femeie de afaceri din Canada, conduce…

- Un fost oficial al serviciilor de informații ale Arabiei Saudite care are legaturi apropiate cu agențiile secrete din Occident l-a acuzat pe prințul moștenitor al regatului saudit, Mohammed bin Salman, ca a încercat sa îl asasineze, susținând în cadrul unui proces din Statele…

- Un fost spion saudit l-a acuzat joi pe printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, cunoscut drept MBS, ca a incercat sa-l asasineze in 2018, la scurt timp dupa asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in Turcia, relateaza Agerpres vineri, citand France Presse. Intr-o plangere…

- Serviciile secrete americane monitorizeaza eforturile Arabiei Saudite de a dezvolta capabilitati pentru producerea de combustibil nuclear, o situatie care ar deschide posibilitatea fabricarii de bombe atomice, afirma surse ale cotidianului The New York Times citat de Mediafax.În ultimele…

- In Turcia, la Istanbul, incepe vineri procesul in care 20 de cetateni sauditi inculpati pentru rolul lor in uciderea scriitorului disident Jamal Khashoggi in 2018 vor fi judecati in contumacie, relateaza dpa. Potrivit actului de inculpare, sunt acuzati Ahmed al-Asiri, fost sef adjunct al informatiilor…

- In Turcia, la Istanbul, incepe vineri procesul in care 20 de cetateni sauditi inculpati pentru rolul lor in uciderea scriitorului disident Jamal Khashoggi in 2018 vor fi judecati in contumacie, relateaza dpa. Potrivit actului de inculpare, sunt acuzati Ahmed al-Asiri, fost sef adjunct al informatiilor…