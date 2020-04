Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora a magistraților in cazul unui celebru om de afaceri din Romania. Gruia Stoica a fost condamnat, vineri, la 4 ani de inchisoare cu executare de Tribunalul Iasi, pentru spalare de bani si constituire grup infractional organizat in dosarul privatizarii Transbordoare Vagoane Marfa.…

- Omul de afaceri albaiulian Gelu Iancu a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Alba Iulia, la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar deschis de DNA Alba Iulia in 2016. Acesta a fost acuzat ca a solicitat si primit ilegal 2,7 milioane de lei din fonduri europene, pentru modernizarea…

- La sfarșitul anului trecut, managerul general al echipei de fotbal Dinamo, fostul internațional Florin Prunea, a fost condamnat la o pedeapsa de 9 luni de inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei, pentru conducerea sub influența bauturilor alcoolice, potrivit newsweek.ro.Prunea (52 de ani)…

- Tanarul a fost condamnat pentru propaganda terorista in anul 2018, dupa ce a postat pe retelele de socializare imagini ale activitatilor gruparii teroriste Stat Islamic si a facut apologie acestie organizatii. Acesta avea 17 ani in momentul comiterii ultimei infractiuni. Agresorul…

- Liviu Dragnea a ajuns din nou, joi, in fata magistratilor. Fostul lider PSD contesta modul in care s-a format completul care l-a condamnat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman,...

- Decizie halucinanta in dosarul fetitei de zece ani care a fost rapita de pe o strada din Braila, sechestrata si violata pana la lesin de doi pedofili: procurorii platiti sa bage infractori dupa gratii au cerut ca perversii sa fie eliberati din arest!