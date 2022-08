Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net al Grupului Banca Transilvania a crescut cu 3% in prima parte a anului, la 1,046 miliarde lei, de la 1,015 miliarde lei in primul semestru al anului trecut. Veniturile operationale ale Grupului BT au crescut cu 17,6%, pana la 2,83 miliarde lei (fata de 2,41 miliarde lei in semestrul 1 din…

Peste 6,6 milioane de ucraineni s-au refugiat in Europa de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, a anunțat ONU, citat de CNN.

- Transgaz a inregistrat, in perioada 2017-2021, un profit brut mai mare cu 111% (1.133 milioane lei) și profit net mai mare cu 109% (934 milioane lei), fața de nivelul asumat in Planul de administrare 2017 -2021. Veniturile din exploatare ale Transgaz realizate sunt mai mari decat cele asumate prin Planul…

- ”Portofoliul de credite al Alpha Bank Romania a crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dinamica sustinuta atat de avansul finantarilor acordate persoanelor juridice, cat si de creditarea persoanelor fizice. Profitul operational s-a situat la 17,6 milioane euro, marcand un avans anual…

- “Eurohold Bulgaria a semnat un contract de vanzare a 100% din capitalul filialelor sale Avto Union si Eurolease Group catre Asterion Bulgaria AD. Avto Union include partea din afacerea cu automobile a Eurohold care nu a fost inca vanduta”, anunta compania. In ultimul an, Eurohold a cedat cea mai mare…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, dupa cum au anunțat joi premierul ucrainean Denis Șmihal și președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, relateaza CNN . „La doar trei luni de la primirea certificatului energetic, a inceput mult-așteptatul export de energie…

- ”Cel mai mare holding public din Bulgaria si unul dintre cele mai importante grupuri energetice si financiare din Europa de Sud-Est – Eurohold Bulgaria, compania mama a Euroins Romania, a raportat venituri record si aproape si-a triplat profitul in primul trimestru din 2022 potrivit declaratiei financiare…