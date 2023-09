Veniturile nedeclarate vor fi impozitate cu 70%. Șansă primită de românii în culpă, până la intrarea în vigoare a măsurii Una dintre prevederile din proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul vrea sa-și asume raspunderea in Parlament se refera la impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate. Ministerul Finanțelor propune ca, incepand cu data de 01 iulie 2024, sa se modifice cota de impozit pentru veniturile realizate de persoanele fizice care nu pot dovedi de unde provin. Se introduce o cota de 70%, pentru creșterea conformarii voluntare a contribuabililor, cu implicații favorabile asupra creșterii incasarilor bugetare, dupa cum se precizeaza in documentul publicat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

